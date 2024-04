La grosse colère de Warmed Omari contre Kylian Mbappé après PSG-Rennes

On se demande ce que Mbappé a bien pu lui dire.

Dans la défaite rennaise de ce mercredi (1-0), Warmed Omari a passé une sale soirée. Fautif sur le penalty et sur le but parisien, le défenseur rennais a laissé échapper sa frustration à la fin du match. Alors que les 22 acteurs se saluaient avant de rentrer aux vestiaires, le Français a semblé vouloir en découdre avec Kylian Mbappé. L’hypothèse d’un chambrage un peu appuyé de l’attaquant parisien semble la plus probable pour expliquer ce craquage.

Grosse embrouille trois minutes après la fin de PSG-Rennes: Omari veut s'expliquer avec Mbappé et le suit jusque dans le couloir ! (Mbappé l'a chambré durant le match)#PSGSRFC pic.twitter.com/sI9Uj0rhnC — JS Grond-Tran (@JS_Grond) April 3, 2024

Interrogé sur l’énervement du jeune de la Piverdière, Julien Stéphan a botté en touche : « Je ne sais pas ce qu’il s’est passé. Je peux parler du match, de ce que j’ai vu, de ce que j’ai maîtrisé. Le reste, je ne peux pas vous dire. » La fin de la vidéo montre même Omari suivant la star parisienne dans le couloir, malgré l’intervention de ses coéquipiers.

C’était sur le terrain qu’il fallait suivre Mbappé.

Bernauer : « J'aimerais bien prendre des cours d'éloquence »