La mésaventure de Warmed Omari le matin de PSG-Rennes

Le coup de la panne.

En délicatesse cette saison, Wamed Omari a connu une soirée difficile ce mercredi, concédant un penalty et contrant le tir de Kylian Mbappé, avec malchance, sur l’unique but parisien. Une journée qui avait déjà mal commencé, selon France Bleu Armorique, qui raconte que le défenseur ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par le staff le matin même et a dû être réveillé par le gardien de son immeuble, avant d’être récupéré par le car du SRFC sur le chemin de la gare de Rennes.

Confus suite à cette mésaventure, Omari avait tout de même été aligné titulaire par Julien Stéphan au Parc des Princes, où on l’a vu fou de rage après la rencontre. Le média local précise que le club breton a fait évoluer son cadre de sanctions ces derniers mois : les retards ne sont plus punis sportivement, mais financièrement. Le joueur devrait donc se voir infliger une amende.

Ne jamais sous-estimer l’importance d’un gardien d’immeuble.

