Pepe Reina bientôt dans l’histoire

Le vrai divin chauve.

Partout où il a enfilé ses gants, Pepe Reina a souvent été titulaire. Et ce jeudi soir, le quadragénaire (41 ans) est un peu plus entré dans l’histoire, en devenant le deuxième joueur le plus capé en Coupe d’Europe. Face au Panathinaikos en Ligue Europa (victoire 3-2), le gardien de Villarreal a en effet signé sa 189e apparition toutes compétitions continentales confondues. Soit un match de plus que son ancien collègue et compatriote, Iker Casillas (188).

Passé par le FC Barcelone, Villarreal une première fois, Liverpool, Naples, le Bayern Munich, l’AC Milan, la Lazio et donc de nouveau Villarreal, Reina a accumulé les miles et, surtout, aura disputé une saison européenne minimum par club. Pas de quoi s’offrir une coupe aux grandes oreilles cela dit, puisque l’Espagnol était du mauvais côté de l’histoire en 2007 (finale perdue par Liverpool contre l’AC Milan, 1-2). Désormais, seul Cristiano Ronaldo fait mieux en nombre de matchs joués avec 197 rencontres.

Dans dix ans, on pourra dire que Pepe régna.