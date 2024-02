Penaltygate à Rennes : « On réglera ça en interne », explique Julien Stéphan

Il existe aussi des penaltygate ailleurs qu’au PSG !

Le Stade rennais a rendu une copie presque parfaite ce dimanche après-midi au Roazhon Park à l’occasion de la réception de Clermont. Seul un petit grain de sable est venu émailler une rencontre où tout se passait parfaitement : à quelques minutes de la mi-temps, Amine Gouiri récolte un penalty après une faute de Chrislain Matsima. Qui tire ? Telle est la question. Martin Terrier semble motivé à s’en charger, il se saisit du ballon, mais Ludovic Blas ne l’entend pas de cette oreille et vient lui piquer le cuir des mains, provoquant l’agacement prononcé de son partenaire, dans la foulée calmé par Arthur Theate. Blas rate le penalty, et obtient même quelques sifflets descendant des tribunes, jusqu’à sa sortie en seconde période.

En conférence de presse après la partie, Julien Stéphan a logiquement été interrogé à ce sujet, et le technicien rennais a préféré botter en touche, sans toutefois dédramatiser le micro-événement : « Ce n’est pas une situation qui va se gérer à la mi-temps. On va gérer ça entre nous, à la reprise de l’entraînement. On va régler ça en interne, comme on doit le régler. On ne va pas en faire tout un plat, on a gagné le match, on a mis des buts, on a fait tourner l’effectif, on a été dominant dans la rencontre. » Relancé sur le sujet, il a ensuite répété à plusieurs reprises qu’il était disponible pour répondre à d’autres questions.

Terrier et Blas ne mangeront sûrement pas ensemble ce soir.

