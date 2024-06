La France en finale de la Sud Ladies Cup

La France qui gagne.

Ce dimanche, il n’y avait pas seulement le match de la montée de l’AS Saint-Étienne en Ligue 1. Non, il y avait aussi la Sud Ladies Cup, où l’équipe de France féminine U20 s’est qualifiée pour la finale en rejoignant le Mexique. Opposées au Panama dans le deuxième match de la poule B après un succès probant contre le Maroc pour le premier match de la compétition (3-0), les filles de Sandrine Ringler n’ont pas fait dans le détail non plus avec une victoire 3-0. Des buts d’Alice Marques (5e), Maëlle Seguin (68e) et Pauline Haugou (90e) pour faire craquer leurs adversaires malgré une équipe remaniée, et terminer en tête de leur groupe.

« On a bien fait tourner sur le 11 de départ, ça permet aussi de voir tout le monde et ce n’est pas évident. Les joueuses découvrent le fait de jouer ensemble pour certaines, donc il faut du temps, il faut qu’on ait des automatismes, des repères et que ça fonctionne mieux », indiquait la sélectionneuse après le match. Mardi soir, la France aura l’occasion de remporter la première Sud Ladies Cup de son histoire (la compétition a été créée en 2018) face aux Mexicaines, premières de leur groupe après une victoire face au Japon et un match nul contre la Colombie.

L'Équipe de France U20 se qualifie pour la finale de Sud Ladies Cup où elle défiera le Mexique ✅ Classement : 1. France 🇫🇷 (6 points) finaliste mardi à 21H00 2. Maroc 🇲🇦 ( 3 points) 3ème place mardi à 17h00 3. Panama 🇵🇦 (0 point) 5ème place mardi à 21h00 La finale se jouera… pic.twitter.com/sNYwVKkRd3 — Femmes Foot News 📰 (@femmesfootnews) June 2, 2024

Les filles pour montrer la voie aux garçons cet été.

Top 10 des choses plus chiantes que les Bleus de Didier Deschamps