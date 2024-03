Brereton Diaz écarté de la sélection chilienne pour une histoire de langue

Pas de Stade Vélodrome pour Ben.

D’après SPORF, Ricardo Gareca aurait décidé d’évincer de sa sélection Ben Brereton Diaz car… il ne parle pas espagnol. Né à Stoke-on-Trent en Angleterre d’une mère chilienne et d’un père anglais, il a connu sa première cape avec la Roja en 2021. A l’époque, la sélection s’intéresse à lui pour sa jeunesse et son style de jeu physique. Alors qu’il n’a plus mis les pieds au pays depuis l’âge de six mois, Benjamin finit par choisir le Chili.

Un choix aujourd’hui remis en question, puisque le joueur de Sheffield United n’a toujours pas appris l’espagnol, essentiel pour communiquer avec les coéquipiers d’Alexis Sanchez. Cela ne passe pas auprès du sélectionneur Ricardo Gareca, qui a donc décidé de l’écarter : « J’aimerais qu’il apprenne l’espagnol. Ça fait deux ans qu’il est appelé, il a eu assez de temps pour apprendre. »

🗣️ Language barrier? That one must hurt!

Ben Brereton Diaz has been dropped for Chile's upcoming friendlies against Albania and France.

Chile Manager Ricardo Gareca:

“I would like him to learn Spanish. He has been called up for 2 years, he has had enough time to speak… pic.twitter.com/xTjJydZEsf

— SPORF (@Sporf) March 11, 2024