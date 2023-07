Le défenseur de Villarreal Jorge Cuenca assesseur pendant les élections en Espagne

A voté !

L’Espagne est appelée aux urnes ce dimanche pour des élections législatives sous tension, alors que certains sondages annoncent que le parti d’extrême droite Vox pourrait entrer au gouvernement. De l’autre côté des Pyrénées, les assesseurs, en charge du décompte des voix, sont tirés au sort parmi la population. Et c’est ainsi que le défenseur de Villarreal Jorge Cuenca s’est retrouvé à devoir tenir son bureau de vote.

¿Adivináis quién ha sido agraciado para ser mesa en #Elecciones2023? pic.twitter.com/mHatRg88vn — Villarreal CF (@VillarrealCF) July 23, 2023

Par ailleurs, plusieurs joueurs ont appelé les Espagnols à aller voter pour contrer la montée de Vox. C’est notamment le cas d’Héctor Bellerín, le latéral du Betis engagé sur de nombreux sujets. « C’est aujourd’hui qu’il faut voter contre la haine et le fascisme. Voter pour le progrès, l’égalité, les droits de l’homme et le service public », a-t-il écrit dans une story Instagram. « Puissions-nous être conscients de l’importance d’aujourd’hui pour l’avenir. Prenons soin de nos droits de l’homme et continuons à nous développer. Je vous encourage à voter, votons pour le progrès », a pour sa part tweeté son coéquipier Borja Iglesias.

Ojalá seamos conscientes de la importancia que tiene el día de hoy para el futuro. Para cuidar nuestros derechos humanos y seguir creciendo. Os animo a votar, votemos a favor del progreso. — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) July 23, 2023

Football conscient.

