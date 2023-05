Raúl Albiol prolonge avec Villarreal jusqu’en 2024

Le capitaine reste dans le sous-marin.

Raúl Albiol, défenseur de Villarreal âgé de 37 ans, prolonge avec le sous-marin jaune jusqu’en 2024. Il a disputé 155 rencontres depuis son arrivée dans le club en 2019.

𝐑𝐚𝐮́𝐥 𝐀𝐥𝐛𝐢𝐨𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟒 💛 — Villarreal CF English (@VillarrealCFen) May 10, 2023

Passé par plusieurs clubs européens dont le Real Madrid et le Napoli, l’international espagnol a déjà un beau parcours puisqu’il a remporté trois titres majeurs avec La Roja, l’Euro en 2008 et 2012 et la Coupe du Monde en 2010. Avec le club valencien, il a remporté la Ligue Europa en 2021 et atteint les demi-finales de Ligue des Champions en 2022.

Raúl Albiol est « une des plus grandes légendes de l’histoire de Villarreal », a écrit le club dans un communiqué. Ca donne clairement envie de rester !

