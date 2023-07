Ludovic Blas à Rennes sans surprise

Les Canaris vont passer une triste nuit.

Quand tu passes chez l’ennemi, c’est déjà assez difficile à vivre. Quand l’ennemi en question démarre son communiqué officiel pour annoncer le transfert par « il a fait les beaux jours de Guingamp et Nantes et c’est désormais avec le maillot rouge et noir du club de la capitale bretonne que Ludovic Blas va poursuivre sa carrière », il y a encore plus de quoi être en colère. Mais le coup de grâce vient peut-être du « traître », comme les amoureux nantais s’amusent désormais à l’appeler en tout cas, qui a lancé « je connais bien la région, mais c’est une évolution pour moi. Je passe à un niveau supérieur dans un club qui a beaucoup d’ambition », au micro du Stade rennais pour sa première interview. Après quatre saisons sous le maillot du FC Nantes (pour 159 matchs, 45 pions et 18 passes décisives), Ludovic Blas a décidé de prendre la direction de Rennes ce mercredi. Un grand bond dans sa carrière.

🔦 Au cœur du Roazhon Park, il s’est projeté. 𝗟𝘂𝗱𝗼𝘃𝗶𝗰 𝗕𝗹𝗮𝘀 𝗲𝘀𝘁 𝗥𝗼𝘂𝗴𝗲 𝗲𝘁 𝗡𝗼𝗶𝗿 ! 🔴⚫️ pic.twitter.com/21HlflhwJ9 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) July 5, 2023

Rennes se déplacera à Nantes le 21 avril 2024. Juste comme ça.

