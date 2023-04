Monaco croque Clermont et s’offre la Gambardella

Clermont 2-4 Monaco

Buts : Pages (15e) et Chastang (64e) pour les Auvergnats // Benama (22e), Tincres (25e), Bouabre (57e) et Cabral (81e) pour l’ASM

Des vainqueurs en violet, un bon signe pour le TFC ?

Dans un Stade de France encore dégarni, les Monégasques, équipés de leur maillot extérieur, grattent une cinquième Gambardella en domptant Clermont (4-2). Nettement dominateurs dès les premières minutes, les jeunes de l’ASM se font pourtant refroidir par les Auvergnats au quart d’heure de jeu. Robin Pages profite de la passivité qui traverse l’arrière-garde asémiste pour expédier un corner d’Enzo Cantero au fond (1-0, 15e). Loin de s’affoler, l’ASM remet les pendules à l’heure très rapidement. Côté droit, Joan Tincres trouve Mayssam Benama, dans la surface, qui égalise du droit avec l’aide de la barre (1-1, 22e). Passeur sur ce pion, le natif de Mantes-la-Jolie s’amuse ensuite avec la défense auvergnate avant de glisser la gonfle entre les guiboles de Théo Ramousse pour doubler la mise (1-2, 25e). Le portier clermontois permet aux siens de rester dans la course à la pause en sortant un pénalty de Benama (34e).

Le passage au stand ne refroidit pas les Monégasques. Il ne faut ainsi que douze minutes à Saïmo Bouabré pour faire le break sur un centre de Lucas Michal (1-3, 57e). Dans le dur, les Clermontois n’abdiquent pas et profitent d’un nouveau coup de pied arrêté pour revenir. Colas Chastang – fils de Christophe -, opportuniste à la suite d’un nouveau coup de billard dans la surface de l’ASM, réduit l’écart (2-3, 64e). Les Auvergnats insistent pour tenter d’égaliser, mais piochent physiquement, et Pape Cabral, du haut de ses seize piges, vient plier l’affaire (2-4, 81e). Clermont pourra évidemment se satisfaire de ce joli parcours, mais c’est bien Monaco qui pose ses pattes sur une cinquième Coupe Gambardella (après 1962, 1972, 2011 et 2016) en autant de finales.

Comme quoi c’est possible de gagner un match couperet quand on joue à Monaco.

Clermont (4-3-3) : Ramousse – Coulibaly, Koné, Mazeyrat, Pages – Tribout (Ihaddadene, 46e), Cantero, Astic (Alberto, 80e) – Bouchenna, Admar (Chastang, 59e), Fakili (Cohade, 85e). Entraîneur : Sébastien Mazeyrat.

Monaco (4-3-3) : Schulz – Coudour, Sinaté, Eser, Valme – Benama, Cabral, Bamba (Gesan, 70e) – Tindres (Dendani, 76e), Bouabre, Michal. Entraîneur : Frédéric Barilaro.

Monaco en toute tranquillité à Clermont