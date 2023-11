Benoît Pedretti : pour qui sonne le glas

Benoît Pedretti, l’entraîneur nancéien qui n’avait plus remporté le moindre match depuis septembre a été mis à pied, ce mercredi. Une chute annoncée pour Big Ben, jeune coach "prometteur" selon ses formateurs au BEPF mais têtu et sans ressource pour redresser l’effectif qu’il a construit cet été et qui pointait à l’avant-dernière place de National 1.

Lorsque la fin d’année approche, le mercure plonge vite en Lorraine. Un peu à l’image de la météo, l’ASNL a chuté dans le classement de National 1 depuis septembre. Et à l’heure où leurs feuilles quittent leurs branches, c’est Benoît Pedretti qui est tombé de son arbre et ne passera pas l’hiver. Arrivé sur le banc en février 2023, l’entraîneur nancéien a été mis à pied ce mercredi, comme annoncé par un communiqué plus que laconique du club (de deux phrases et sans remerciement). Après six matches sans défaite pour débuter l’exercice 2023-2024, les Lorrains n’avaient plus connu la victoire depuis deux mois. « Une décision difficile à prendre humainement, concède-t-on dans l’entourage de l’état-major nancéien (1). Mais le manque de résultat fait que le club ne pouvait pas trop attendre. Il y avait une fenêtre avec cette trêve de quinze jours. »

La réalité de cette division âpre, hétérogène et aux caractéristiques bien différentes du monde « vraiment » professionnel ont donc rappelé à l’ancien joueur à la carrière plus que respectable qu’il ne suffisait pas d’obtenir ses diplômes pour devenir un véritable entraîneur. Après 9 mois et 20 jours en fonction, son bilan n’a accouché que de neuf succès en 38 matches de championnat, une descente en Nationale 2 (avant un repêchage par la DNCG) et une avant-dernière place en National 1 jusqu’au couperet. Soit autant de victoires qu’Albert Cartier, son prédécesseur (9 en 37 matches), qui, lui, avait vécu une fin de règne bien plus délicate dans les tribunes de Marcel-Picot.

« Ce n’est jamais de sa faute »

Benoît Pedretti (2) a bénéficié jusqu’au bout d’une certaine tolérance des supporters, favorisée par l’image de l’ex-pro à la légitimité d’office reconnue, surtout après être resté à la barre du navire, l’été dernier quand il tanguait. Bien que, pour le coup, les envies d’ailleurs étaient fortes chez l’ancien Sochalien, obligé d’avaler bon nombre de couleuvres pour tenter d’avancer dans un club en perdition. Place donc au mercato d’été pour l’entraîneur récemment diplômé du BEPF. S’il a mené la période des transferts avec les pleins pouvoirs sportifs à cette période, il n’a jamais su assumer les situations d’échecs de « ses » recrues. « Comme sur un terrain quand il était joueur, ce n’est jamais de sa faute », souffle un connaisseur du club et ancien adversaire.

Il aurait fallu un « vieux de la vieille » au-dessus ou en dessous de lui. Jacky Bonnevay, formateur au BEPF

« On ne peut pas lui retirer son implication et sa compréhension de la situation financière, nuance Sébastien Janodet, président éphémère de l’ASNL de juin à août 2023, lors du sauvetage du club administrativement. Il a mis fin aux collations à l’hôtel et tous les déplacements se font en bus. C’est moins confort pour les joueurs mais il assume ». Côté sportif, « quand le centre de formation avait perdu son agrément en juillet, il s’est impliqué auprès des familles pour convaincre certains jeunes qui souhaitaient partir ». Mais alors, pourquoi ne pas avoir accepté le poste de manager général qui lui a été proposé cet été par les dirigeants sino-américains, rêvant d’une destinée à la Franck Haise à Lens ? « Parce que discuter avec les agents le gonfle », souffle, justement, un agent. Un autre, qui le connaît de son passé de joueur va plus loin : « Il lui fallait aussi quelqu’un sur qui se reposer, sur qui il pourrait remettre les responsabilités si ça tournait mal. »

Benoît Pedretti, sa chasuble de N1 et le billard de GOAL FC.

Les pleins pouvoirs sportifs lui convenaient tout de même, malgré son inexpérience. Pour autant, en marge d’une session du BEPF à Nancy en juin dernier, Jacky Bonnevay, formateur de Benoît Pedretti qui intervenait pour l’occasion, estimait qu’il fallait lui adjoindre « un “vieux de la vieille” au-dessus ou en dessous de lui » pour qu’il poursuive son apprentissage et soit guidé dans ses débuts de coach, car « il était prometteur et intelligent ». Sauf que le quadragénaire (43 ans) a opté pour l’inverse. En dépit de profils plus expérimentés et plus épais, il a proposé le nom et donc choisi son supérieur hiérarchique, le nouveau directeur sportif arrivé en juillet 2023 pour un CDD d’un an : Michaël Chrétien. « Il a un bon réseau et un super relationnel, mais le contrat et le système de désignation font que c’est difficile pour Michaël de le challenger, le contredire, regrette un collaborateur anonymement. La paix, c’est ce que Benoît souhaitait. »

Une carrière de joueur pas totalement digérée

Un comportement qui étonne Sylvain Didot, camarade de promo de Benoît Pedretti lors du BEPF : « On sentait qu’il avait du caractère et des convictions dans ses séances, mais il était beaucoup dans l’échange avec nous. En formation, on est souvent bousculés, remis en question. C’est important pour se construire ». Méconnaissable, également, le contraste entre le jeu produit par les formations de Benoît Pedretti, passant d’une équipe joueuse en National 3 quand il dirigeait la réserve (janvier 2022 à 2023) à une équipe, avec des éléments différents et deux étages au-dessus certes, mais sans projet de jeu, en panne d’idée qui brillait par son manque d’allant offensif.

T’es pas là pour te faire des potes dans tes coéquipiers. C’est chacun pour sa pomme une carrière. Moi, j’ai réussi comme ça. Benoît Pedretti

Son management commençait aussi à interroger, tout comme sa capacité à insuffler une nouvelle dynamique, au-delà du discours officiel garantissant que les joueurs n’avaient pas lâché le coach. Le coach ou plutôt le « Capitaine +++ ». « Il est encore beaucoup joueur dans l’âme et dans sa tête », note un intime du vestiaire. « Tu crois que j’ai fait carrière comment ? T’es pas là pour te faire des potes dans tes coéquipiers. C’est chacun pour sa pomme une carrière. Moi, j’ai réussi comme ça », répétait même l’international aux 22 sélections lorsqu’il était adjoint (2018-2021) à un jeune contrat pro prêt à éclore. Pour la cohésion de groupe, on a connu meilleur conseil. Un logiciel de pensée qui l’a même poussé à batailler médiatiquement avec Habib Beye, après les graves incidents lors de Nancy-Red Star, le 11 octobre 2023 (3). « Il apparaît comme jaloux de la renommée et réussite d’Habib. Il ne pouvait pas se faire marcher dessus comme ça, chez lui », note un de ses anciens entraîneurs. L’ultime fait d’arme de sa carrière de coach à Nancy. En tant que joueur, Big Ben avait laissé comme cadeau de départ, un coup-franc marqué contre le FC Metz lors d’un derby remporté 4 à 0 en Ligue 1 en 2016. Autant dire que tout ça, les souvenirs positifs comme la Ligue 1, paraît aujourd’hui bien lointain.

Nancy va éjecter son entraîneur Benoît Pedretti