Benoît Pedretti à propos des cris de singe lors de Nancy-Red Star : « Il faut accuser avec des preuves »

Rien vu, rien entendu.

Après le match nul entre Nancy et le Red Star ce mercredi soir, Habib Beye a affirmé que les supporters locaux avaient lancé des cris de singe à l’encontre de trois joueurs franciliens. Des accusations qui n’ont pas plu à Benoît Pedretti. « Habib est venu me dire qu’il y aurait eu des cris de singe dans la tribune. Je ne les ai pas vus. On va tout faire au club pour revisionner les images et vérifier, parce que c’est bien beau d’accuser, mais il faut accuser avec des preuves. Si c’est prouvé qu’il y a des personnes chez nous qui ont fait des cris de singe, on ne veut plus les voir dans un stade, a affirmé le technicien lorrain en conférence de presse. Quand on nous reproche que mes joueurs aillent saluer ces supporters-là, je pense que s’ils avaient vu un cri de singe de leur part, ils ne seraient jamais allés les saluer. »

L’ancien joueur de Sochaux, Lille ou Auxerre s’est également agacé de l’attitude de ses adversaires du soir. « Quand les joueurs du Red Star rentrent au vestiaire, qu’on sent qu’il y a une ambiance un peu tendue et qu’ils applaudissent nos supporters, ça non plus ce n’est pas le plus élégant. Chacun va s’occuper de son club. Je vais m’occuper de Nancy, et qu’Habib s’occupe de son club. Quand on aura des images et qu’on pourra analyser, on aura le temps de discuter tranquillement et de prendre les sanctions qu’il faudra », a-t-il lancé, avant de viser son homologue. « Ça a le mérite d’être clair, c’est pas parce qu’on est Nancy et que je suis seulement Benoît Pedretti qu’on va faire petit-bras par rapport au grand Red Star et à monsieur Habib Beye. »

Ambiance.

Habib Beye dénonce des cris racistes lors de Nancy-Red Star