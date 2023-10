Habib Beye dénonce des cris racistes lors de Nancy-Red Star

Encore.

Lors de la 10e journée de National, des incidents racistes se seraient produits lors de la rencontre en Nancy et le Red Star ce mercredi soir. Habib Beye, l’entraîneur des Franciliens, a dénoncé ces agissement au micro de Canal + après la rencontre, qui s’est soldée sur un match nul (1-1). « Trois de mes joueurs me rapportent des cris de singes, et on laisse des choses comme cela se produire. On banalise tout ça. C’est toujours pareil. Aujourd’hui, le match de foot ne m’intéresse pas. Ce point ne m’intéresse pas. Mais si on laisse ce genre de choses se passer, on n’avancera pas, a déclaré le technicien du Red Star. C’est inacceptable et je vois les joueurs de Nancy aller saluer leurs supporters après ça ? Je me battrai jusqu’à ma mort contre ces choses-là. J’espère qu’il y aura des sanctions. »

"Trois de mes joueurs ont été interpellés par la tribune avec des mimes et des bruits de singe" 💬 Habib Beye dénonce des comportements racistes dans le stade de Nancy après la rencontre entre le Red Star et l'ASNL 😡 pic.twitter.com/iwJl6EeM4p — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 11, 2023

Interrogé sur ces cris racistes, Benoît Pedretti, l’entraîneur de Nancy, n’a lui « rien vu ».

