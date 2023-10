Rouen frappe fort, Cholet et Épinal en galère

Pas de trêve internationale pour les braves.

Tandis que la Ligue 1 et la Ligue 2 ont appuyé sur pause pour deux semaines, le National 1 continue d’assurer le spectacle et proposait ce mercredi soir sa dixième date de la saison, déjà. Le FC Rouen s’est d’abord chargé de chauffer la salle en climatisant Le Mans sur la dernière action du match (0-1), dépassant ainsi son adversaire du soir, pendant qu’Avranches assurait tranquillement à coups de pénaltys contre Martigues (2-0). Le multiplex de 21 heures a prolongé le show pendant deux heures et prouvé à quel point la lutte est serrée dans le troisième échelon national. Toujours invaincu et leader, le Red Star a néanmoins lâché deux points sur la pelouse de Nancy (1-1), mais son avance reste confortable sur son Niort – son dauphin, vainqueur de Versailles (1-0) – et Villefranche – troisième après son succès contre GOAL FC (2-1).

Pas de vainqueur, ni de vaincu, entre Châteauroux et Sochaux (1-1) – un match qui s’est résumé à une bataille de pénaltys – ainsi qu’entre Marignane-Gignac et Nîmes (1-1), les Crocodiles reculant ainsi au cinquième rang. Enfin, pendant qu’Orléans, tourmenté par l’affaire Casoni depuis 48 heures, s’est donné de l’air sur la pelouse de Cholet (0-1), le chemin de croix se poursuit pour Épinal. Torpillé par Dijon (4-1), le SAS est plus que jamais lanterne rouge et n’a toujours pas remporté le moindre match cette saison.

Encore deux matchs et l’Olympique lyonnais pourra se targuer d’une performance similaire.

Avranches 2-0 Martigues

Buts : Kerouedan (16e SP) et Magnon (90e+5 SP) pour l’USA

Expulsion : Aymes : (90e+7) pour le FCM

Le Mans 0-1 Rouen

But : Ibayi (90e+4) pour les Diables Rouges

Châteauroux 1-1 Sochaux

Buts : Durbant (40e SP) // Hoggas (37e SP)

Villefranche Beaujolais 2-1 GOAL FC

Buts : M’buyi (2e) et Blanc (16e) pour Villefranche // Abbas (76e) pour GOAL

Cholet 0-1 Orléans

But : Lamb Luth (62e) pour les Orléanais

Nancy 1-1 Red Star

Buts : Bouriaud (33e) pour l’ASNL // Anani (8e) pour les Audoniens

Niort 1-0 Versailles

But : Durivaux (21e) pour les Chamois

Marignane-Gignac 1-1 Nîmes

Buts : Sy (2e) pour les Aviateurs // Picouleau (40e) pour les Crocodiles

Dijon 4-1 Épinal

Buts : Léonard (24e CSC), Fdaouch (65e), Souici (69e) et Marié (90e+4) pour le DFCO // Umbdenstock (17e) pour le SAS

