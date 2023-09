Le Red Star assure son fauteuil de leader dans la folie

Red Star 3-2 Rouen

Buts : Benali (51e s.p., 60e) et Anani (90e) pour le Red Star ; Bouzamoucha (84e) et Ibayi (90e) pour Rouen.

Fauteuil bousculé.

Assuré d’être leader quoi qu’il arrive à la fin de cette cinquième journée de National 1, le Red Star a d’abord assuré, lundi soir, face à Rouen et avait notamment fait la différence grâce à un doublé d’Hacène Benali, entré en jeu à la pause pour suppléer d’Ivann Botella, avant de se faire sévèrement secouer. Heureusement, Anani a surgi pour filer une quatrième victoire aux Audoniens.

L’affaire n’a rapidement pas été simple pour la bande d’Habib Beye, qui a affronté des Rouennais joueurs, Quentin Beunardeau sortant même plusieurs parades décisives (11e, 17e, 21e). Toujours emmené en pointe par Cheikh Ndoye, le Red Star aurait, de son côté, pu profiter d’une erreur de relance de Maraval pour ouvrir le score, mais Ifnaoui n’a pas cadré sa tentative (8e) alors que le portier normand, heureux sur une frappe ratée de Ndoye (36e), s’est ensuite bien couché sur une frappe lointaine d’Hachem (37e).

Au retour des vestiaires, le Red Star a su faire la différence après un penalty gratté par Durand et transformé par Benali (1-0, 51e), qui est ensuite venu doubler la mise avec malice (2-0, 60e), laissant croire que le plus dur avait été fait. Erreur : au bout d’une seconde période dominée par ses joueurs, Maxime D’Ornano a pu exulter après un coup de pétard de Bouzamoucha (2-1, 84e) et une belle frappe d’Ibayi (2-2, 90e). Reste que ce match avait choisi d’être un brin fou et au bout du temps additionnel, après une super parade de Maraval devant Benali, Achille Anani s’est frayé un chemin pour arracher un succès au mental (3-2, 90e) pour les locaux.

Le N1, toujours le championnat du siècle.

