Le Red Star tombe à Rouen

Rouen 1-0 Red Star

But : Bezzekhami (62e)

Coup d’arrêt.

Sur la pelouse du stade Robert-Diochon ce lundi, le Red Star s’est fait surprendre par Rouen pour le compte de la 21e journée de National (1-0). Pas dans leur assiette, les hommes d’Habib Beye sont d’abord passés tout près d’encaisser un but au retour des vestiaires sur une frappe sèche à l’entrée de la surface d’Omar Bezzekhami, qui est venue s’écraser sur la barre transversale. Mais ce n’était que partie remise.

Les Rouennais finissent par prendre l’avantage quelques minutes plus tard : suite à une belle action collective entre Mohamed Ouadah et Ahmad Allée, Bezzekhami hérite du cuir dans la surface et fusille Quentin Beunardeau, le portier du Red Star, à bout portant (1-0, 62e). L’étoile rouge ne s’en relèvera pas. Les Normands remontent à la sixième place grâce à ce succès. Malgré cette déroute, les hommes d’Habib Beye, battus pour la troisième fois en championnat cette saison, conservent de leur côté cinq points d’avance sur leur dauphin, le tout, avec un match en moins.

Un simple accident de parcours ?

Le Red Star balayé à Dijon, Nancy respire