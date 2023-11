Nancy va éjecter son entraîneur Benoît Pedretti

Qui s’y frotte s’y pique.

L’AS Nancy Lorraine a décidé de se séparer de son entraîneur, Benoît Pedretti. Présent sur les différents bancs du club (en réserve, à la tête des U19, ou en tant qu’entraîneur adjoint) depuis sa retraite de joueur fin janvier 2018, l’ancien international français (22 sélections) était aux commandes de l’équipe première depuis le 26 janvier 2023 (après un premier intérim de treize matchs en fin d’année 2021). Le club lorrain avait terminé à la treizième place de National la saison dernière. Initialement relégués (à cause des six descentes), les Nancéiens avaient été repêchés après la rétrogradation de Sedan en R1.

Son équipe pointait à la 17e et avant-dernière place de troisième division, en ce début de saison, et reste sur une série de sept matchs sans victoire. Cette saison encore, les six derniers seront relégués. L’ASNL a aussi été sortie au cinquième tour de Coupe de France face à Thaon (N3). « L’AS Nancy Lorraine a entamé ce jour une procédure à l’encontre de son coach Benoît Pedretti. Dès ce matin, l’entraînement sera assuré par ses adjoints », s’est contenté d’écrire le club.

Comment ne pas penser à Pablo Correa ?

