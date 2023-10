Racisme en tribune : Nancy présente ses excuses

Voilà qui devrait calmer Benoit Pedretti.

Mercredi soir, suite au match nul entre Nancy et le Red Star, l’entraîneur du club francilien, Habib Beye, a signalé des cris racistes émanant des tribunes lorraines à l’encontre de trois de ses joueurs. Alors qu’Habib Beye a trouvé « inacceptable » que les joueurs de Nancy aillent saluer leurs supporters, l’entraîneur du club local, Benoit Pedretti, a assuré que « que s’ils avaient vu un cri de singe de leur part, ils ne seraient jamais allés les saluer. »

Le club lorrain s’est pourtant fendu ce jeudi matin d’un communiqué qui va à l’encontre des propos de son entraîneur. L’ASNL a tenu à « condamner avec la plus grande fermeté le comportement inacceptable et intolérable de quelques personnes présentes dans les tribunes du Stade Marcel Picot ce mercredi, ainsi qu’à apporter son soutien et présenter ses excuses aux joueurs du Red Star ». Une procédure a été mise en place en collaboration avec les autorités de police surplace pour identifier un individu repéré sur les caméras de surveillance, mais dont l’identité reste inconnue à ce jour.

Le club a aussi voulu rappeler sa qualité de « précurseur dans la lutte contre le racisme » et a appelé les spectateurs témoins de la scène « à se rapprocher du club ou de la Police ». L’ASNL a aussi tenu à ajouter « qu’elle n’acceptera aucun commentaire à son égard qui feraient penser que le club ferme les yeux sur ce type d’agissements. »

Pourtant personne n’avait rien vu.

