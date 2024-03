Habib Beye sur le ramadan : « J’appelle ça de la discrimination religieuse »

À l’issue du match nul du Red Star face à Nancy vendredi soir en National (1-1), l’entraîneur du club francilien, Habib Beye, s’est exprimé en longueur sur la question du ramadan, qui a lieu en ce moment et fait, comme tous les ans, l’objet d’un très large débat au sein du foot français.

« Je respecte vraiment la foi de mes joueurs, quelle qu’elle soit, à partir du moment où j’ai des joueurs qui sont de confession musulmane et qui font le ramadan – mais j’ai des joueurs aussi qui font le carême en ce moment, c’est 46 jours, donc c’est différent dans l’approche de cette religion, pose Beye. On se permet en tout cas d’accompagner nos joueurs dans leur foi. On ne voit que les inconvénients. Moi, je ne vois que les avantages : ça crée de la cohésion, ça crée aussi des discussions, ça crée aussi une solidarité. Quand on a recruté nos joueurs, on savait très bien qui ils étaient humainement, quelle religion ils avaient, on ne s’est pas réveillés la veille du ramadan. Ce que je vois aujourd’hui, c’est très dur à lire, très dur à entendre. Parce que j’appelle ça de la discrimination religieuse. Si on le fait sur une religion, il faut le faire sur toutes les religions. »

Il continue avec ces mots : « Ce qui me dérange, c’est de penser que des joueurs ne sont pas performants parce qu’ils font le ramadan. Sur un groupe de 26 joueurs, j’en ai 19 qui sont impliqués dans une religion qui amènent à jeûner. J’ai un respect immense pour mes joueurs qui sont dans leur foi parce que, ce qu’on ne se rend pas compte, c’est qu’à ce moment-là, ils se retrouvent avec eux-mêmes, et c’est une force supplémentaire pour eux. Je déteste ce débat qu’il y a autour de la religion parce qu’il ne devrait pas exister. Ça ne devrait être un problème pour aucun des entraîneurs qui entraînent des joueurs qui sont dans des fois multiples. Ma maman est catholique, mon papa est musulman, moi je ne pratique aucune religion. Donc je n’ai pas d’intérêt à défendre une religion ou une autre. Ma prise de position est simplement la prise de position d’un coach qui soutient ses joueurs dans tout ce qu’ils font, surtout lorsqu’ils pratiquent ce qui leur est propre, et qui fait partie de leur éducation, de leur construction d’homme. Ce sont des valeurs que vous ne pouvez pas détruire, que vous ne pouvez pas remettre en question. »

À cause du cadre instauré par la FFF concernant le ramadan, le jeune joueur de l’OL Mahamadou Diawara aurait renoncé à se rendre au rassemblement de l’équipe de France U19, estimant qu’il ne pourrait pas pratiquer sa foi comme il l’entend.

