Les consignes de la FFF sur le ramadan auraient poussé un joueur à ne pas rejoindre la France U19

Le président de la FFF, Philippe Diallo, a annoncé récemment le cadre mis en place pour les joueurs concernés par les rassemblements internationaux pendant le ramadan. En substance, « nous ne modifions pas les conditions d’exercice de nos sélections pour des critères religieux », annonce Diallo dans un entretien pour Le Figaro. Les joueurs ont donc interdiction de jeûner en sélection pendant ce mois de ramadan.

Ces consignes auraient poussé Mahamadou Diawara, sélectionné avec les U19, à passer son chemin et à ne pas rejoindre le rassemblement des Bleuets, selon les informations de RMC Sport. Contactés par le média, la FFF et l’entourage du joueur n’ont pas souhaité réagir à ce sujet. Le Lyonnais a donc été remplacé par Dehmaine Tabibou Assoumani (FC Nantes) pour les rencontres face aux Pays-Bas (le 23 mars) et la Lituanie (le 26 mars) dans le cadre des éliminatoires du championnat d’Europe U19. Ce n’est pas la première fois que le ramadan se retrouve au cœur d’incompréhensions et de désaccords chez les équipes de France jeunes.

