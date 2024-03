Philippe Diallo explique le cadre général mis en place pour le Ramadan

Un an après les polémiques, Philippe Diallo agit.

Dans le cadre d’un large entretien accordé au Figaro, le président de la FFF est revenu sur la gestion du Ramadan en Bleus. Un an après les tensions à Clairefontaine, notamment en équipe de France Espoirs, le président de la FFF a confirmé avoir fixé un cadre général. « Je suis à la tête d’une fédération qui a des statuts, et l’article 1 veille au respect du principe de neutralité, c’est à dire de faire en sorte que la religion n’interfère pas sur le sportif », explique Diallo,« On a été attaqué pour ça par des collectifs et il se trouve que le Conseil d’État nous a donné raison, confirmant le bien-fondé de notre démarche. »

Pour éviter tout nouveau scandale, le président de la FFF a expliqué ce cadre général : « Concrètement, ça veut dire que nous ne modifions pas les conditions d’exercice de nos sélections pour des critères religieux. Ce message je l’ai passé à toutes les sélections et je souhaite qu’il soit respecté. Ce qui est le cas jusqu’à présent, avec ce principe, reconnu y compris par les autorités religieuses, qui consiste à dire que lorsque vous êtes en sélection nationale et en compétition, il est possible de décaler votre pratique ». Avant de conclure : « Donc il n’y a dans mon approche aucune stigmatisation de qui que ce soit, il y a un respect absolu des convictions de chacun. Mais quand on est en équipe de France, on doit respecter un cadre. »

