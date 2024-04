Pronostic Milan AS Roma : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Le Milan sur sa lancée face à la Roma

Le Milan AC avait débuté sa saison européenne en Ligue des Champions, où il a seulement accroché la 3e place mais dans une poule très solide derrière Dortmund et le PSG, devant Newcastle. Rebasculé en Europa League, le club lombard s’est tout d’abord défait de Rennes en barrage (avec un 3-0 passé à domicile) avant de s’imposer facilement face au Slavia Prague (7-3 en cumulé). En quart de finale, les Milanais ont hérité d’une autre équipe italienne, la Roma finaliste de l’épreuve l’an passé. En forme, les Rossoneri viennent de remporter leurs 5 derniers matchs de championnat et repoussent ainsi le sacre de l’Inter. Le week-end dernier, les Milanais ont pris le dessus sur Lecce (3-0) avec des réalisations des 3 attaquants, Leao, Pullisic et Giroud. Cette saison, les Milanais ont disputé leurs deux confrontations face à la Roma en Serie A pour deux succès. L’an passé, le Milan AC avait déjà affronté des équipes italiennes en Coupe d’Europe avec une qualification face au Napoli et une élimination contre l’Inter en Ligue des Champions.

De son côté, la Roma a retrouvé des couleurs depuis que Daniele de Rossi a repris l’équipe. Sous Mourinho, la Louve avait brillé sur la scène européenne en remportant la Conference League et en étant finaliste de l’Europa League. En revanche, le Portugais n’avait pas réussi à qualifier son équipe pour la LDC, un des objectifs majeurs du club. Parti de loin, de Rossi a permis à ses hommes de revenir à la 5e place avec seulement 3 points de retard sur Bologne, 4e. Le week-end dernier, les Giallorossi ont réalisé une très bonne opération en s’imposant dans le derby de la ville éternelle face à la Lazio sur un but de Mancini (1-0) après un mauvais nul à Lecce (0-0). Pour atteindre ces quarts de finale, la Roma est passée par un barrage face au Feyenoord avant de prendre le meilleur sur Brighton, sans pouvoir s’imposer à chaque fois en déplacement. En pleine forme, le Milan AC devrait décrocher un nouveau succès sur la Roma, qui reste tout de même sur 3 déplacements sans victoire (2 nuls, 1 défaite).

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

