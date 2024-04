Pronostic AS Roma Milan : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

La Roma élimine l’AC Milan

Lors du quart de finale aller contre le Milan AC la semaine dernière, l’AS Roma a réalisé une performance notable. Sur le terrain de San Siro, les Romains ont réussi à s’imposer par le plus petit des écarts (0-1). À l’approche de la rencontre retour à domicile, le club italien aborde donc cette deuxième manche avec un léger avantage. Sous la houlette de Daniele De Rossi depuis le départ de Mourinho, l’équipe occupe actuellement la 5e place du classement en Serie A, avec un match en retard et un retard de quatre points sur le quatrième, Bologne. Après avoir triomphé dans le derby contre la Lazio (1-0) lors de la dernière journée, les joueurs de l’AS Roma ont rencontré l’Udinese le week-end dernier. Alors que les deux équipes étaient à égalité (1-1), le match a été arrêté en raison d’un malaise du défenseur romain Ndicka et devra être rejoué ultérieurement.

► 120€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic en EXCLU avec le code RDJ (DERNIERS JOURS)

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

Après sa défaite à domicile (0-1), le Milan AC devra l’emporter ce jeudi pour espérer l’emporter. Les Rossoneri, incapables de marquer lors du premier affrontement, seront cette fois obligés de faire trembler les filets adverses. Ce qui semble possible avec le quatuor offensif annoncé sur la pelouse : Giroud, Leao, Pulisic et Loftus-Cheek. En Serie A, le club italien est solidement installé à la 2e place, bien derrière son rival l’Inter et devant la Juventus. Après une victoire nette contre Lecce (3-0), les Rossoneri ont été accrochés par Sassuolo dans un match spectaculaire (3-3). Comme lors de leur match respectif du week-end, on pourrait voir les 2 équipes marquer dans un match retour qui s’annonce plus ouvert que l’aller.

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,60 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 120€ en EXCLU pendant 3 jours seulement.

► Profitez de 120€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code RDJ dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 120€ sur ce pari et gagnez 192€.

– Si votre pari est perdant, vos 120€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 120€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Lukaku buteur » est coté à 2,94 chez Betclic

qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 120€ en EXCLU pendant 3 jours seulement.

► Profitez de 120€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code RDJ dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 120€ sur ce pari et gagnez 353€.

– Si votre pari est perdant, vos 120€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 120€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics AS Rome – AC Milan avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Roma Milan AC encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Pronostic Milan AS Roma : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa