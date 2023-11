Un but zlatanesque et une clim’ à la dernière seconde : le PSG tombe à Milan en Youth League

La sale journée des Parisiens continue.

Un très mauvais démarrage, une remontée et à l’arrivée un blizzard d’enfer. Les Titis parisiens sont passés par toutes les émotions ce mardi après-midi pour la 4e journée de la phase de groupes de Youth League. Les Parisiens avaient bien mal débuté la rencontre, concédant l’ouverture du score dès la 8e minute de jeu sur une tête de Clinton Nsiala-Makengo, avant d’encaisser un second but deux minutes plus tard sur un magnifique ciseau de Francesco Camarda (10e).

À 15 ans, Francesco Camarda donne du fil à retordre au PSG en Youth League ! 🔴⚫️ Déjà 2-0 pour les milanais. 🥶pic.twitter.com/LNCO8x7uqC — MercaFoot (@MercaFoot_) November 7, 2023

Les jeunes du PSG n’ont cependant pas abdiqué, réduisant l’écart juste avant la pause grâce à Sharif Nagha (45e). Pas forcément plus dominateurs, les Titis ont finalement réussi à égaliser sur un but d’Erwan Adonis (67e) qui a entretenu l’espoir de repartir de Milan avec un point. C’était compter sans ce diable de Diago Sia, qui a crucifié le PSG à la dernière seconde d’une tête gagnante (94e), offrant la victoire aux siens. Camarda a au passage fini son match comme Zlatan l’aurait fait : en étant exclu après le coup de sifflet final. Le PSG est troisième de son groupe derrière Dortmund et Milan.

Veni, vidi, vaincu.