Landreau bientôt de retour sur un banc en Régional 3

Un move qui sent bon les années 2000.

À la recherche d’un banc de touche depuis son départ du FC Lorient en 2019, Mickaël Landreau va rebondir en Régional 3 du côté de l’USJA Carquefou. « Ce n’est pas encore officiel, car on doit encore envoyer le dossier à la Ligue, mais ça va se faire, car on a trouvé un accord avec Mickaël​ », indique Anthony Retière, le président du club à Ouest-France.

Depuis le départ de William Fraboulet, l’ancien coach de la R3, c’est l’immense Frédéric Da Rocha, légende du FC Nantes et entraîneur de la R2, qui assurait l’intérim. « Quand il a évoqué la situation avec “Micka”, qui habite Carquefou, celui-ci a proposé de donner un coup de main, raconte le dirigeant de l’USJA. Nous sommes vraiment ravis. […] Son discours et ses valeurs collent avec les nôtres. Il va apporter son expérience et ses compétences. » En plus de retrouver son pote Da Rocha, celui qui est aussi consultant pour Canal+ va pouvoir relancer une carrière d’entraîneur au point mort depuis quelques années.

Et s’il était là, le retour du jeu à la nantaise ?

Mbappé, l'homme qui valait 6 millions par mois