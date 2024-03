Toni Kroos de retour en sélection allemande pour affronter les Bleus

« Il revient ! »

Julian Nagelsmann a dévoilé ce jeudi la liste des 26 joueurs sélectionnés pour les rencontres amicales face à la France et les Pays-Bas. Six nouveaux venus ont été convoqués par l’ancien entraîneur bavarois. Ainsi, Aleksandar Pavlović, le milieu défensif du Bayern, sera de la partie, tout comme trois joueurs de Stuttgart : le défenseur central Waldemar Anton, l’arrière gauche Maximilian Mittelstädt et l’attaquant Deniz Undav. On pourra aussi compter sur la première de Jan-Niklas Beste de Heidenheim et de Maximilian Beier de Hoffenheim.

L’autre grande nouvelle de cette liste, c’est le retour de Toni Kroos, trois semaines après que celui-ci a annoncé son intention de faire son retour en sélection. Le milieu de terrain du Real Madrid n’a plus joué sous le maillot de la Mannschaft depuis le dernier Euro en 2021 au terme duquel il avait annoncé sa retraite internationale. Leon Goretzka, Sergne Gnabry et Mats Hummels n’ont quant à eux pas été retenus.

