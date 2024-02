Toni Kroos annonce son retour en sélection

Voilà enfin une bonne nouvelle pour la sélection allemande.

Le joueur du Real Madrid Toni Kroos a annoncé sur son compte Instagram qu’il reviendrait jouer avec la Mannschaft en mars. Le milieu de terrain avait expliqué ces dernières semaines qu’il réfléchissait grandement à un retour et qu’il ne tarderait pas à faire part de sa décision, c’est chose faite.

La dernière apparition avec la Mannschaft de Kroos remonte à l’Euro 2020, où les Allemands s’étaient inclinés face à l’Angleterre en huitièmes de finale à Wembley. Avec son pays, Kroos a disputé 106 matchs et marqué à 17 reprises.

« Les gens, je vais faire court et aller droit au but : je jouerai à nouveau pour l’Allemagne en mars. Pourquoi ? Parce que le sélectionneur me l’a demandé, je suis d’humeur et je suis sûr qu’avec l’équipe au championnat d’Europe, beaucoup de choses sont possibles contrairement à ce que la plupart des gens pensent en ce moment ! », a écrit l’international allemand. Après des mois de réflexion et de pression de la part de la fédération allemande pour le faire revenir, le joueur a donc accepté de revenir.

Wilkommen zu Hause !

