Tuchel : « J’ai été complètement surpris, le timing était surprenant ! »

Un mardi pas comme les autres.

« Que vous me croyez ou non, j’étais un peu perdu pendant les trente premières secondes de notre première discussion. Je ne savais même pas de quoi nous discutions. Et puis finalement, c’est devenu clair assez vite, c’était pour tout de suite, pour maintenant. J’ai été complètement surpris, le timing était surprenant ! Je ne m’attendais pas à ça en me levant ce mardi, parce qu’il n’y a pas eu de contact au préalable. » Présenté devant la presse comme nouvel entraîneur du Bayern Munich ce samedi après-midi, Thomas Tuchel a tranquillement raconté les coulisses de son arrivée.

Écarté par Todd Boehly, nouveau propriétaire de Chelsea, en septembre dernier, celui qui a occupé le banc du Borussia Dortmund pendant deux ans s’est montré ravi de son nouveau poste. « Je pensais que je poursuivrais ma carrière à l’étranger. Le premier entretien a eu lieu le mardi soir. L’ampleur du défi a été le facteur décisif qui m’a poussé à le relever. J’ai déjà eu des contacts très proches avec le Bayern. Je ne pouvais pas attendre. Les choses se sont déroulées très rapidement, c’est une solution optimale pour moi. » Enfin, l’ancien tacticien du Paris Saint-Germain a fait savoir qu’il souhaitait marcher dans les pas de Julian Nagelsmann et tout remporter avec le club historique de la Bavière : « Il est encore possible de remporter tous les titres. Tout se jouera donc dans les détails. J’ai une idée de ce qu’il faut faire et j’ai vraiment hâte d’y être. Il s’agit de jouer pour tous les titres. Mon amour pour le jeu est bien plus grand que les inquiétudes. Il s’agit d’aborder la tâche avec confiance et nous voulons tout remporter. »

Reste à savoir si ce changement portera ses fruits ou non.

