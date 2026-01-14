Sofiane Boufal renforce les rangs d’un candidat au maintien en Ligue 1

Il est arrivé à bon port. Sofiane Boufal est un joueur du Havre. Libre depuis la fin de son contrat à l’Union saint-gilloise, l’international marocain (32 ans) a signé jusqu’à la fin de la saison 2025-2026. Zéro indemnité, mais un profil bien identifié (et encore aperçu contre l’OM en Ligue des champions) : percussion, créativité, vécu de la Ligue 1 et capacité à faire basculer un match sur un contrôle orienté. Didier Digard cherchait un joueur capable d’apporter autre chose que des centres au second poteau, il l’a trouvé.

Teasé par le CM du club sur X en fin de matinée, le transfert du Marocain va peut-être apporter un peu plus que des grigris au stade Océane. Le club doyen, à six points du premier relégable, va bien profiter d’un renfort d’expérience passé par Angers, le LOSC ou encore le Celta de Vigo. L’un des grands architectes de la perf marocaine en Coupe du monde 2022 va donc essayer de calmer les vagues qui s’attaquent au port.