Will Still : « Je suis passé de la personne normale à celle qu'on admire »

Dur de se fondre dans la masse, lorsqu’on est roux et qu’on mesure 1,90 m.

C’est ce qu’explique Will Still dans les colonnes de The Athletic : « Être roux en France, c’est complètement différent (qu’en Angleterre) ». Dans ce papier, l’entraîneur rémois raconte aussi comment il a vécu son ascension express et son changement de statut : « Vous passez du statut de personne normale, totalement banale à celui de quelqu’un que les gens admirent. Tout ce que je fais, c’est entraîner une équipe de football ». Et avec franchise, qui plus est : « Si quelque chose ne va pas, je veux que quelqu’un me dise que c’est de la merde ».

Pour le côté croustillant, le coach belgo-britannique y parle aussi de son avenir : « De toute évidence, la Premier League est le rêve ultime de tout manager du monde. Je ne suis pas pressé non plus. […] Je n’ai jamais vraiment eu de plan de carrière. Je n’ai jamais fixé de timing pour quoi que ce soit. »

Will Still believe.

Ito porte plainte contre les deux femmes qui l'accusent d'agression sexuelle