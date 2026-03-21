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Revivez la victoire du PSG à Nice (0-4)
C'est terminé à Nice ! Sans pitié avec Nice, le PSG récupère la première place du championnat juste avant la trêve. Rendez-vous dans deux semaines pour la suite de ce sprint haletant !
Et un p'tit coup-franc de Dembélé en pleine poire de Sanson pour la route.
Deux minutes de souffrance en plus pour les Aiglons.
La percée de Ramos, tout en puissance ! Tout l'inverse de la frappe consécutive de Dembélé.
Pour trouver une victoire du PSG par quatre buts d'écart contre Nice, il faut remonter à avril 1997.
⚽ La réussite pour Warren Zaïre-Emery ! Le milieu parisien est là pour dévier le ballon au fond de près devant Clauss ! WZE et Beraldo qui se projettent ensemble dans la surface adverse, il fallait la voir venir celle-là.
Chaque but n'est pas anodin, car si le classement est serré entre le PSG et Lens, il l'est aussi du côté de la différence de buts. Lens était revenu à +30 en éclatant Angers, Paris répond en montant pour l'instant à +35.
Passion vider les stades adverses pour les Parisiens.
⚽ Premier but en Ligue 1 pour Dro Fernández ! Le service d'Ousmane Dembélé est parfait, la prise de balle puis la finition également !
J'ai bien l'impression que tout ce beau monde attend juste la fin du match...
🔀 Triple changement pour le Paris Saint-Germain. Gonçalo Ramos, Dro Fernandez et Ibrahim Mbaye entrent, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué et Nuno Mendes sortent.
Tiens, une séquence de possession niçoise.
🔀 Double changement pour Nice. Ali Abdi remplace Dante et Kevin Carlos, Elye Wahi.
Doué à côté ! Les Parisiens haussent le ton, et les Niçois écopent comme ils peuvent.
Le but de Kvara est refusé ! Dembélé était hors-jeu avant de servir son copain, qui avait envoyé une superbe volée !
La soirée pourrait être bien longue pour les Aiglons...
🔀 Victime de la semelle de Ndayishimiye, Lee cède sa place à Dembélé. En face, Diop est remplacé par Boudache.
Kvara aura particulièrement apprécié de voir son coéquipier frapper sur le gardien adverse plutôt que de le décaler seul face au but...
La parade de Diouf, qui prend pleine poire la frappe de Doué !
🟥 Sans grande surprise, Youssouf Ndayishimiye est exclu.
M. Delajod est de nouveau appelé par la vidéo. On devrait avoir un carton rouge pour l'OGC Nice.
Oh elle est très, très vilaine celle-là de faute de Ndayishimiye sur Lee...
Kvara qui a essayé de repiquer depuis le coin gauche de la surface, les Niçois se sont jetés à plusieurs sur lui. Vous croyez qu'ils ont étudié leur sujet ?
Il en prend des coups, Désiré Doué.
Lucas Beraldo qui s'offre donc une reconversion au poste de milieu relayeur. Et pourquoi pas ?
Comment Elye Wahi a-t-il pu enchaîner autant d'échecs ?
⚽ Désiré Doué enfonce déjà Nice ! L'action de Mendes est magnifique pour trouver le jeune milieu de terrain, qui termine en force sous la barre !
Après une grosse colère des Niçois, et notamment de Claude Puel contre la VAR à la pause.
On y retourne ! Et les Niçois qui copient les Parisiens en terme d'engagement.
C'est la pause à Nice ! Le PSG n'a pas tout bien fait, mais il mène grâce à un penalty (sévère ?) de Nuno Mendes. Pour l'heure, cela suffit au club de la capitale pour récupérer son fauteuil de leader avant la trêve.
Et encore Ndayishimiye tout seul mais trop court sur coup-franc ! Il va falloir désigner un marquage à la pause pour les Parisiens.
🔀 Mauvaise nouvelle en revanche pour le PSG : Mayulu ne peut pas continuer, et cède sa place à Lucas Beraldo.
⚽ Contre-pied parfait pour le latéral portugais !
Visiblement, c'est Nuno Mendes qui s'y colle après les récents échecs de différents joueurs.
Penalty pour le PSG !
Le PSG réclame un penalty à la suite du corner. La frappe de Doué a été touchée par le bras de Morgan Sanson. M. Delajod va voir la vidéo !
QUEL IMMENSE SAUVETAGE DE JUMA BAH !!!!
Kvara pensait déjà célébrer l'ouverture du score de la tête sur ce ballon de Doué, qui avait devancé la mauvaise sortie de Diouf ! Mais le défenseur niçois réussit un miracle !
Le raté de Wahi ! L'attaquant niçois rate son geste à bout portant devant Safonov !
Un arrêt de jeu dont Enrique profite pour donner des consignes à Senny Mayulu. Sous l'oreille indiscrète d'Elye Wahi.
Le défenseur brésilien qui a mis un bon coup de coude à Kvara au passage, le Géorgien reste au sol.
La tête de Dante sur corner ! C'est trop décroisé.
Si Luis Enrique a passé son match à pester à la moindre approximation mardi soir à Londres, je n'ose pas imaginer ce qu'il pense des cinq dernières minutes de ses joueurs...
Premier tir cadré pour Nice ! Bon, c'est bien trop lointain et écrasé de la part de Diop.
La capacité du PSG à se faire peur par séquences est impressionnante.
Le dégagement niçois contré par M. Delajod... Ballon rendu aux Aiglons.
Sofiane Diop va devoir faire attention à ces pertes de balle...
Ndayishimiye ça ne l'émeut pas du tout, le talent de Doué.
Et la tête de Zabarnyi ! Non, cette fois c'est relativement tranquille pour Diouf.
Diouf vs Kvara, acte 2 ! Et deuxième duel remporté par le dernier rempart niçois face au Géorgien !
Pas sûr qu'ils continuent de sortir aussi haut souvent, les Niçois...
Ndayishimiye trop court pour reprendre le coup-franc ! Il était tout seul dans la surface parisienne !
🟨 Carton jaune pour Senny Mayulu qui accroche Sanson pour l'empêcher de poursuivre sa chevauchée vers le but de Safonov !
Nice qui a l'habitude de jouer des mauvais tours au PSG, comme l'an dernier quand les Aiglons avaient été les premiers à faire tomber les joueurs de la capitale, au printemps. Sauf quand Gonçalo Ramos surgit à la 95e.
Première parade pour Diouf ! Le portier sénégalais s'interpose sur ce tir croisé de Kvara !
Mendes qui tente de loin et du droit, c'est décidément pas une soirée comme les autres pour lui.
La première frappe du match est pour Zaïre-Emery. Contré, corner.
Tu te prépares à défendre ton couloir contre Kvara, ou éventuellement Doué et finalement c'est Nuno Mendes qui débarque. Je sais pas si c'est mieux ou pas, mais que la force soit avec Jonathan Clauss.
Zabarnyi sa passion c'est donc de faire passer des frissons dans le dos de ses supporters en fait.
On n'est pas sur l'intensité d'un début de match à Stamford Bridge, là...
On débute donc avec Mendes ailier gauche, Lee au milieu et Kvara en faux 9 pour le PSG.
C'est parti ! Avec le traditionnel ballon en touche des Parisiens.
Un tifo déployé... sur la pelouse, c'est original. Bel hommage à Dante, en tout cas.
Pour une fois qu'il y a de l'ambiance à l'Allianz Riviera cette fois, ça fait plaisir.
L'avant-match avec Darío Cvitanich, ça fait remonter quelques souvenirs...
Salut à tous ! Le PSG est sur la côte d'azur ce samedi soir, avec pour objectif de récupérer son fauteuil de leader face à l'OGC Nice, quelques jours après sa démonstration à Chelsea.
Nouveau cavalier seul des Parisiens ou révolte niçoise ce soir ?
⚽ La réussite pour Warren Zaïre-Emery ! Le milieu parisien est là pour dévier le ballon au fond de près devant Clauss ! WZE et Beraldo qui se projettent ensemble dans la surface adverse, il fallait la voir venir celle-là.
⚽ Premier but en Ligue 1 pour Dro Fernández ! Le service d'Ousmane Dembélé est parfait, la prise de balle puis la finition également !
🔀 Triple changement pour le Paris Saint-Germain. Gonçalo Ramos, Dro Fernandez et Ibrahim Mbaye entrent, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué et Nuno Mendes sortent.
🔀 Double changement pour Nice. Ali Abdi remplace Dante et Kevin Carlos, Elye Wahi.
🔀 Victime de la semelle de Ndayishimiye, Lee cède sa place à Dembélé. En face, Diop est remplacé par Boudache.
🟥 Sans grande surprise, Youssouf Ndayishimiye est exclu.
⚽ Désiré Doué enfonce déjà Nice ! L'action de Mendes est magnifique pour trouver le jeune milieu de terrain, qui termine en force sous la barre !
🔀 Mauvaise nouvelle en revanche pour le PSG : Mayulu ne peut pas continuer, et cède sa place à Lucas Beraldo.
⚽ Contre-pied parfait pour le latéral portugais !
🟨 Carton jaune pour Senny Mayulu qui accroche Sanson pour l'empêcher de poursuivre sa chevauchée vers le but de Safonov !
OGC Nice
Paris Saint-Germain
Par Tom Binet