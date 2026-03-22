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Les mots doux de Luis Enrique envers Dro Fernández

MBC
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Les mots doux de Luis Enrique envers Dro Fernández

Soir de première fois. Le Paris Saint-Germain s’est largement imposé contre l’OGC Nice samedi soir (4-0). Quelques jours après la mandale contre Chelsea en huitième de finale de la Ligue des champions, la bande à Luis Enrique enchaîne les victoires sur un score fleuve. S’il n’a pas disputé la moindre minute en C1 contre les Blues, la pépite Dro Fernández a su saisir sa chance sur la Côte d’Azur. Entré à la place de l’ailier du soir Nuno Mendes à un quart d’heure de la fin, l’Espagnol a inscrit le troisième but parisien de la soirée.

Cette première réalisation avec le club de la capitale a évidemment séduit son entraîneur Luis Enrique, complètement sous le charme de son milieu né en 2008 : « Je ne suis pas surpris. Il a seulement 18 ans mais son foot s’adapte parfaitement à ce que nous voulons. L’une de ses principales qualités, c’est cette capacité à faire des appels dans la surface adverse »déclarait l’Espagnol après le match dans des propos rapportés par L’Équipe.

Entre ancien barcelonais, on se comprend.

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MBC

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