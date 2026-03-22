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Elye Wahi n'est pas prêt à rentrer à la DGSE

MBC
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Elye Wahi n'est pas prêt à rentrer à la DGSE

« Elye pas ce que je dis ! » Toujours engagé dans la course au maintien en Ligue 1, l’OGC Nice s’est piteusement incliné contre un PSG des grands soirs. Pourtant, le buteur niçois Elye Wahi a employé plusieurs stratégies durant la rencontre. S’il n’a pas brillé avec ses pieds, l’attaquant du Gym a par contre utilisé ses oreilles pour essayer de détecter le secret derrière les consignes de Luis Enrique.

Une discrétion non-acquise

Pendant que l’entraîneur fan de Dro Fernàndez distillait des consignes à Senny Mayulu, Wahi s’est incrusté dans la discussion tactique des deux Parisiens. Pas encore prêt à rentrer à la DGSE avec un tel manque de discrétion, celui qui a déjà flop chez les services allemands du côté de Francfort, n’a en plus rien capté aux propos de l’Espagnol tant son équipe a sombré tout le long de la rencontre.

Pas sûr qu’on l’appelle Malotru dans le vestiaire.

Les mots doux de Luis Enrique envers Dro Fernández

MBC

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