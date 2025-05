De nombreux records d’affluence battus en Ligue 1 cette saison

DAZN peut être jaloux.

Au lendemain du dernier week-end de Ligue 1 de la saison 2024-2025, la LFP a communiqué les chiffres d’affluence des dix-huit stades du championnat. À l’image d’une 34e journée historique dans la matière, notre « Farmers League » a tout simplement battu son record d’affluence moyen depuis sa création.

Près de 30 000 spectateurs en moyenne par rencontre

Avec un total de 8,55 millions de spectateurs cumulés depuis le 18 août dernier, la LFP partage une hausse de 3% par rapport à la saison précédente. Encore mieux, les matchs de Ligue 1 affichent une moyenne de 27 948 spectateurs par rencontre. Un record historique !

Parmi les plus mauvais élèves, même Monaco compte une progression de 23% par rapport à la saison dernière. La remontée dans l’élite semble avoir donné un second souffle aux Angevins, qui sont 40% de plus à se rendre au stade Raymond-Kopa. De son côté, l’Olympique lyonnais affiche une affluence record cette saison, avec une moyenne de 51 003 supporters, soit 6 000 de plus que la saison passée.

Autre chiffre qui montre que les Français aiment leurs équipes, sept clubs franchissent la barre des 90% de taux de remplissage. À savoir dans l’ordre : le RC Lens, le Paris Saint-Germain, le Stade brestois, le RC Strasbourg, l’Olympique de Marseille, l’AJ Auxerre et le Stade rennais. Sur les dix-huit clubs du championnat, ce taux baisse légèrement à 86,7%, soit un point de plus que la saison 2023-2024.

Plus de Geoffroy-Guichard la saison prochaine, mais Jean Bouin et Le Moustoir pour compenser.

Avec Antoine Kombouaré, la valse ne fait que commencer