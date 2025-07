Un ex du Barça se fait mordre les testicules par un chien

Ouille ouille ouille…

L’été de Carles Pérez a pris un tournant douloureux. Le joueur de l’Aris a été hospitalisé à Thessalonique à cause d’une morsure de chien. Il promenait tranquillement son compagnon lorsqu’un autre canidé l’a attaqué. L’Espagnol, passé par le FC Barcelone et la Roma, a alors tenté de repousser l’agresseur, mais dans la bataille, le chien l’a mordu au niveau des parties génitales.

Son club a confirmé la nouvelle sur son site, sans donner davantage d’informations. Bilan : six points de suture selon la presse grecque, peut-être une intervention chirurgicale, et assurément quelques semaines d’absence – et d’abstinence. Il doit d’ores et déjà faire une croix sur le tour préliminaire de Ligue Conférence prévu ce jeudi contre l’Araz.

Une vie de chien.

