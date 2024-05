Stéphanie Frappart visée par une plainte de l’Aris Salonique

Le grand n’importe quoi.

Stéphanie Frappart a connu un week-end mouvementé, alors qu’elle dirigeait la finale de la Coupe de Grèce, qui se tenait à huis clos, entre le Panathinaïkos et l’Aris Salonique. L’arbitre française a dû quitter la pelouse sous escorte après avoir été l’objet de menaces. La raison ? Elle a distribué trois cartons rouges en seconde période : deux pour des joueurs de l’Aris, un pour le Pana. A priori tous justifiés.

La colère des perdants n’est cependant pas redescendue… Battu au bout du temps additionnel à la suite d’un but de Geórgios Vagiannídis, l’Aris Salonique a l’intention de déposer une plainte auprès de l’UEFA contre Stéphanie Frappart et l’arbitre à la VAR, selon les informations du média grec Gazzetta. Celle-ci viserait l’une des deux expulsions (celle de Vladimir Darida à la 66e minute) ainsi qu’un penalty non accordé dans le temps additionnel pour une supposée main de William Arao dans la surface.

Dans son rapport envoyé à la Ligue grecque, Stéphanie Frappart a précisé avoir été agressée verbalement et menacée physiquement par un joueur.