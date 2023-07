Sept supporters du PAOK condamnés à la prison à vie pour le meurtre d’un fan rival

La définition de « gros cons ».

Ce mercredi, un tribunal grec rendait un verdict très attendu dans tout le pays. Douze personnes étaient jugés depuis janvier pour un meurtre commis en février 2022, et sept d’entres elles ont écopé de la prison à vie pour homicide volontaire. Les cinq autres, seulement reconnus de complicité, ont échappé à la sentence maximale mais ont reçu des peines de plus de 19 ans. La procureure a qualifié cette agression d’« organisée et planifiée jusqu’à la dernière seconde avec l’intention d’homicide envers toutes les victimes ».

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 1er février 2022, alors que des membres d’un groupe de supporters du PAOK s’étaient lancés dans une descente dans les rues de la ville de Thessalonique, armés de couteaux et de barres de fer. Ils sont tombés sur Alkis Kampanos et quatre de ses amis, puis l’ont roué de coups pendant plus d’une minute après avoir appris qu’il était fan de l’Aris FC. Le jeune homme de 19 ans avait alors succombé à ses blessures et deux de ses amis avaient également été grièvement blessés.

Une sacrée brochette.

L'AEK Athènes remporte sa 16e Coupe de Grèce