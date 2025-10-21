L’équipe type du FC Prison

Comme tout le monde, même un ancien président de la République, les footballeurs n’échappent pas à la prison. Équipe type (non exhaustive) des prisonniers.

Gardien :

René Higuita (6 mois)

Avec son coup du scorpion, ses cheveux de rockeur, sa consommation de cocaïne et Pablo Escobar qui rode, pas facile de détrôner René Higuita de ce onze. Entre 1993 et 1994, le portier buteur a côtoyé une autre cage, à cause de son amitié avec le trafiquant. Il avait été condamné à neuf mois, a raté le Mondial, mais a vu sa peine réduite après la mort d’Escobar. Et les prisons colombiennes, on déconseille.

Défenseurs :

Dani Alves (4,5 ans)

Le Brésilien a été condamné pour le viol d’une jeune femme dans une discothèque de Barcelone. Il est sorti de prison après 14 mois de détention. Le FC Barcelone a retiré son statut de joueur légendaire du club. Sur recommandation du ministère, une statue à sa gloire a été détruite à Juazeiro, sa ville d’origine. Fallait pas la construire trop tôt.

Moradores de Juazeiro, na Bahia, cobram retirada da estátua de Daniel Alves Confira 👉 https://t.co/tqAiObmowh pic.twitter.com/oDLUwVRK7z — ge (@geglobo) February 23, 2024

Rúben Semedo (142 jours)

Alors qu’il jouait à Villarreal, le défenseur est allé en prison pour tentative d’homicide, coups et blessures, menaces, séquestration, port illégal d’arme et vol avec violence. Un casier trop gros pour un vestiaire. Mais le Portugais est sorti après avoir payé une caution de 30 000 euros, puis a repris sa carrière au Qatar. Avant de connaître d’autres affaires judiciaires et d’être arrêté pour viols.

Ronnie Stam (7 ans)

Breda, Twente, Wigan, Liège et un blase qui rime avec « Came ». Une carrière qui tourne autour des ports d’Anvers et de Rotterdam n’augure rien de bon. Le Néerlandais a été condamné pour avoir contribué à introduire deux tonnes de cocaïne aux Pays-Bas. Le tribunal a été clément : il l’a reconnu coupable de trafic de seulement 724 kilos de blanche, en plus de possession de protoxyde d’azote et d’ecstasy.

Breno (4 ans)

Après des mois de déprime, de concurrence avec Holger Badstuber, de blessures et d’alcoolisme, le défenseur du Bayern Munich met le feu à sa villa de son plein gré. Problème : sa femme et ses enfants y dormaient. Autre problème : un taux d’alcool dans le sang ce soir-là de 1,66 gramme. Après sa peine, le joueur est revenu à São Paulo, son club formateur. « C’est très difficile de s’intégrer au Bayern, surtout quand on est un joueur étranger, » avait-il ensuite admis. C’est pas faux, mais c’est hors sujet.

Milieux de terrain :

Pavel Mamaev (11 mois)

Avec ses tatouages de bourreau dans le Bureau des légendes et une carrière d’agent du KGB (Torpedo Moscou, CSKA Moscou, Krasnodar, Rostov), Pavel Mamaev a fait fort. Après une soirée, le Russe s’était violemment attaqué au chauffeur d’une animatrice de télé locale, puis avait frappé deux fonctionnaires du ministère du Commerce. Après une fuite de 24 heures, il s’était présenté à la police avec son acolyte, lui aussi footballeur : Aleksandr Kokorin. Ils ont été relâchés pour « bonne conduite » moins d’un an après. La raison ? Ils avaient participé à des ateliers de couture et des tournois de foot en prison.

Farès Brahimi (8 ans)

Un surnom, le « Pablo Escobar de Montbrison », et deux condamnations très lourdes pour avoir d’abord trafiqué des stupéfiants, ensuite pour avoir commandité des incendies dans la région de Saint-Étienne. Farès Brahimi, ancien milieu de terrain du Minyor Pernik, en Bulgarie, a mis le feu aux maisons des mauvais payeurs, des voleurs ou des balances de son réseau, raconte France Bleu. Quand il sortira, Warren Zaïre-Emery n’aura que 30 ans.

Nom inconnu (9 mois)

On ne connaît pas son poste, mais il aurait « le niveau Ligue 2, ou National », selon son avocat. Un footballeur amateur de la région de Metz a été condamné à 9 mois ferme de prison pour avoir visité des logements de footballeurs pros. Il s’est rendu dans les logements de Ludovic Blas et Marcus Thuram, époque Guingamp, et Kevin N’Doram. Chez ce dernier, à Metz, il a volé 57 000 euros de biens, bijoux et vêtements de luxe, raconte Le Parisien.

Attaquants :

Soufiane Koné (5 ans)

Des articles dans Vosges Matin et Le Républicain lorrain, c’est parfait pour forger sa légende. Surnommé « Hollywood » par ses potes, Soufiane Koné compte des sélections avec les Espoirs de Raymond Domenech. On ne sait pas s’il a vrillé pour ça, mais quelques années après avoir été déclaré inapte au foot de haut niveau à la suite d’une grosse blessure, cet ancien espoir de l’AS Nancy Lorraine a été arrêté avec 650 grammes d’héroïne, 50 grammes de cocaïne, sept armes à feu et 10 000 euros sur lui. Il devait avoir des grosses poches.

Nicolas Sarkozy (5 ans)

Rien à voir avec Alejo Sarco, le jeune attaquant du Bayer Leverkusen, mais plutôt un abonné de longue date au Parc des Princes.

Quincy Promes (7 ans)

Ou l’art de mixer sa cavale et sa carrière. Protégé par son statut de footballeur professionnel alors qu’il avait été condamné pour trafic de drogues, le Néerlandais s’était envolé pour le Spartak Moscou et United FC, aux Émirats arabes unis. Mais il a été extradé, pour purger sa peine aux Pays-Bas. « Tu gagnes plus d’argent en jouant au foot ou en faisant des affaires ? » lui avait demandé un coéquipier de l’Ajax. Réponse : aucun des deux.

