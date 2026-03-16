Chelsea sanctionné en Angleterre

Mauvaises actions, sanctions. Chelsea a été sanctionné d’une amende de 10,75 millions de livres sterling (l’équivalent de 12 millions d’euros), ainsi que d’une interdiction de recruter de nouveaux joueurs dans son centre de formation, pour avoir enfreint les règles financières de la Premier League sous la direction de Roman Abramovitch.

Des financements secrets

Si Chelsea craignait une nouvelle interdiction de recruter lors des prochains mercatos de l’équipe première, les Blues évitent le pire. Néanmoins, l’académie des Blues n’est pas épargnée. Pour des infractions sur l’enregistrement de jeunes joueurs entre 2019 et 2022, le centre de formation écope d’une amende de 750 000 livres (860 000 euros) et d’une interdiction de recruter d’un an.

Tout remonte à 2022, lorsque les nouveaux dirigeants de BlueCo, fraîchement arrivés, ont découvert que leurs prédécesseurs avaient effectué des paiements secrets. La ligue avait donc enquêté jusqu’à établir un lien entre Eden Hazard, Samuel Eto’o et Willian, et ces financements.

Dans un long communiqué, Chelsea déclare être « parvenu à un accord avec la Premier League concernant des questions réglementaires », ainsi qu’avoir « volontairement, et de manière proactive, signalé à toutes les autorités de régulation concernées d’éventuelles infractions réglementaires passées, notamment des rapports financiers incomplets remontant à plus d’une décennie ».

Strasbourg peut dormir tranquille.

Un absent de taille à Chelsea contre le PSG