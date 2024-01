Tous les chemins mènent à Gérone

Expression populairement galvaudée à la moindre occasion, le « parcours du champion » semble avoir trouvé un nouveau propriétaire en cette saison 2023-2024. Son nom : Gérone. Honoré depuis le début de campagne pour ses prouesses aussi surprenantes que légitimes, le club catalan a en effet passé un autre cap dans sa merveilleuse aventure, en concluant la phase aller par un énième succès. Et de quelle manière. Opposé à l’Atlético de Madrid ce mercredi soir à l’occasion de la 19e journée, Gérone a brillé par son panache (victoire 4-3), sa force de résilience et son sens de la fête.

Le Míchel time

Face aux Colchoneros, le scénario aurait pu être beaucoup plus simple. Trop simpliste même. Menant 3-1 peu avant la pause, les Géronais semblaient partis vers une victoire tranquille devant un adversaire direct pour le titre encore endormi. Fort heureusement pour les spectateurs de Montilivi, l’orgueil d’Álvaro Morata s’est réveillé, afin d’offrir aux siens une égalisation assez logique (l’attaquant a inscrit un triplé). Comme depuis le début de saison, la magie a alors opéré dans les secondes supplémentaires accordées par monsieur Alejandro Hernández Hernández. Venu s’engouffrer dans la surface madrilène, Iván Martín – autre révélation locale – s’est offert le privilège d’un pointu dans la lucarne gauche de Jan Oblak, scellant trois points délicieux.

Le temps additionnel a ainsi réaffirmé son amitié avec la bande à Míchel. Sur ces 15 rencontres remportées en championnat, 6 l’ont effectivement été dans les dix dernières minutes (contre Las Palmas, Grenade, le Celta, Osasuna, Valence et donc l’Atlético). Une gestion des fins de matchs qui témoigne d’une lucidité à toute épreuve au moment de conclure, en décalage complet avec ce que l’on pourrait attendre d’une équipe promue deux saisons auparavant.

Fini la surprise

En battant l’Atlético, Girona a surtout conforté sa place de véritable prétendant au sacre national. Ce que l’on se refusait encore à envisager en automne, par crainte de voir ce joli rêve s’effacer avec l’enchaînement des rencontres. Mais avec 19 journées au compteur, impossible de l’occulter désormais. La phase aller est terminée, et il semble en effet difficile de voir les Blanquivermells s’écrouler totalement en deuxième partie de saison. La dynamique entamée s’étant transformée en véritable routine à succès.

Du côté anecdotique, l’écurie compte aujourd’hui 48 points et n’a besoin que de quatre unités supplémentaire pour battre son record dans l’élite espagnole (51 points et une dixième place au classement, à l’issue de l’édition 2017-2018). À ce rythme soutenu, il est évidemment primordial d’y ajouter l’état d’esprit affiché par les 24 bonhommes impliqués dans le projet : ne voir aucune objection à encaisser trois buts par match, si l’on en marque quatre. Des quêtes de victoires payantes, et d’autant plus sublimées par la manière dont elles sont arrachées. Et si en janvier 2024, il est essentiel de les savourer ; en mai, elles pourraient devenir historiques.

