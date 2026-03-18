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Le conseil d'Álvaro Arbeloa à ses joueurs pour la suite de la Ligue des champions

LB
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Le conseil d'Álvaro Arbeloa à ses joueurs pour la suite de la Ligue des champions

Y’a de la joie. À l’issue de la rencontre face à Manchester City (1-2), Álvaro Arbeloa a tenu à féliciter ses joueurs en conférence de presse tout en leur conseillant de conserver «la même mentalité» à l’avenir.

Les clés de la victoire

« C’était un duel très difficile contre une équipe comme celle-là, avec autant de joueurs de talent, un effectif aussi large, un entraîneur comme celui que nous avions en face. Je pense que très peu de gens auraient parié que nous allions gagner les deux matches, le mérite en revient aux joueurs », a déclaré le technicien espagnol à l’issue de la rencontre. Il a également longuement félicité ses joueurs pour la mentalité dont ils ont fait preuve sur ce huitième de finale : « Ce sont les joueurs qui ont renversé la situation, par leur rendement, leur attitude, leurs efforts, avec courage, avec leur talent et leur qualité ».

Pour celui qui est sur le banc merengue depuis désormais deux mois, son équipe a enfin trouvé les clés pour remporter ses matchs : « Ils ont parfaitement compris que, pour gagner n’importe quel match, nous devons être une grande équipe, très solidaire dans l’effort, dans le travail, et ensuite le talent, ils l’ont ». En revanche, Kylian Mbappé et ses coéquipiers devront conserver le même allant en quart de finale qu’ils affrontent l’Atalanta ou le Bayern.

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LB

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