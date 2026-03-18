Les autres décisions de la CAF

Il n’y a pas que le score qui a bougé. En parallèle du retrait du titre de la CAN 2025 au Sénégal, la CAF a également réduit ou annulé les sanctions énoncées contre les Marocains lors de la finale.

The CAF Appeal Board decided that in application of Article 84 of the Regulations of the CAF Africa Cup of Nations (AFCON), the Senegal National Team is declared to have forfeited the Final Match of the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations (AFCON) Morocco 2025 (“the Match”),… — CAF Media (@CAF_Media) March 17, 2026

La responsabilité de la Fédération marocaine confirmée pour les incidents impliquants les ramasseurs de balle

Plusieurs autres situations litigieuses qui se sont produites pendant la finale ont été analysées par le jury d’appel de la CAF. Alors qu’Ismaël Saibari a tenté de voler la serviette d’Edouard Mendy durant la finale, la CAF a finalement décidé de réduire sa suspension à un match avec sursis ainsi que d’annuler l’amende qui lui avait été infligée. La CAF, même si elle a confirmé la responsabilité de la Fédération marocaine lors des évènements impliquants les ramasseurs de balle, a réduit à 50 000 USD l’amende infligée à l’instance du football marocain. Concernant les lasers qui avaient perturbé la rencontre, la CAF a indiqué réduire l’amende initialement infligée à la Fédération marocaine en l’élevant désormais à 10 000 USD.

En revanche l’instance du football africain n’a rien pu faire pour la panenka ratée de Brahim Díaz

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