La réaction du Maroc à son sacre à la CAN

C’est un coup de tonnerre. Alors que tout le monde matait tranquillement les huitièmes de finale retour de Ligue des champions, la Commission d’appel de la CAF a déclaré le Sénégal forfait lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations le 18 janvier dernier et donc le Maroc vainqueur de sa CAN à domicile deux mois après l’imbroglio de la finale. Les réactions n’ont pas tardé à arriver, du côté du Sénégal notamment avec la colère de Moussa Niakhaté sur ses réseaux sociaux. Mais les Lions de l’Atlas ont eux aussi réagi dans un communiqué ce mardi soir.

« La Fédération Royale Marocaine de Football prend acte de la décision rendue par la Commission d’appel de la CAF. LA FRMF tient à rappeler que sa démarche n’a jamais eu pour object de contester la performance sportive des équipes engagées dans cette compétition, mais uniquement de demander l’application du règlement de la compétition, » peut-on lire.

« La Fédération réaffirme son attachement au respect des règles, à la clarté du cadre compétitif et à la stabilité des compétitions africaines. Elle tient enfin à saluer l’ensemble des nations ayant participé à cette édition de la CAN, qui a constitué un moment majeur pour le football africain. La Fédération s’exprimera demain, officiellement, après avoir réuni ses instances dirigeantes », a-t-elle poursuivi.

Rendez-vous dans deux mois pour l’annulation de la victoire sur tapis vert du Maroc.

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