Arsenal se rassure en se qualifiant pour les quarts

Arsenal 2-0 Bayer Leverkusen

Buts : Eze (36e), Rice (63e) pour les Gunners

Les Gunners ont trouvé leur nouveau canonnier. Tenus en échec à la Bayarena lors du match aller, ils ont pu engranger un peu de confiance ce week-end en l’emportant dans le temps additionnel face à Everton (2-0). Pour autant, la qualification pour les quarts de finale s’annonçait périlleuse jusqu’au moment où Eberechi Eze a trouvé le chemin des filets. Declan Rice a ensuite assuré le succès des Londoniens en seconde période.

Le chef-d’œuvre d’Eze

Si les 22 acteurs ont eu du mal à enflammer le début de la rencontre, Leandro Trossard a ouvert la voie aux Gunners en décochant rapidement une frappe dans la surface du Bayer, obligeant Janis Blaswich à faire parler son talent (29e). Talent qu’il a de nouveau démontré sur la tentative de Ben White (32e). En revanche, il n’a rien pu faire quatre minutes plus tard lorsqu’Eze est venu nettoyer sa lucarne gauche avec une frappe surpuissante (1-0, 36e).

Bon et sinon Eze vient d'envoyer cette merveille face à Leverkusen 🫠#ARSLEV | #UCL pic.twitter.com/itrvUk1OSc — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 17, 2026

Si le Bayer a tenté de faire déjouer les protégés de Mikel Arteta dans le second acte, Declan Rice est venu mettre définitivement les Gunners à l’abri de toute mauvaise surprise peu après l’heure de jeu. Comme Eze en première période, l’international anglais a décoché une frappe surpuissante depuis les abords de la surface allemande qui a terminé sa course dans le petit filet droit de Blaswich (2-0, 63e). Ils retrouveront en quarts le Sporting qui s’est finalement qualifié au terme de la prolongation face à Bodø/Glimt (5-0).

La véritable fin d’Arsenul ?

Arsenal (4-2-3-1) : Raya – Hincapie, Gabriel, Saliba, White (Mosquera, 69e) – Rice, Zubimendi (Norgaard, 68e) – Trossard (Martinelli, 69e), Eze (Havertz, 69e), Saka – Gyökeres (Lewys-Skelly, 90e). Entraîneur : Mikel Arteta.

Bayer Leverkusen (3-4-3) : Blaswich – Quansah, Andrich (Fernandez, 83e), Tapsoba – Poku (Culbreath, 60e), Palacios (Schick, 70e), Garcia, Grimaldo – Maza, Kofane, Terrier (Tillman, 60e). Entraîneur : Kasper Hjulmand.

Arsenal arrache le nul à Leverkusen dans la polémique