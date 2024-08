Arsenal déroule contre le Bayer Leverkusen

Xabi Alonso sur la sellette ?

Quatre jours après un nul sur la pelouse du stade Bollaert de Lens en match amical (2-2), le Bayer Leverkusen a bu la tasse, ce mercredi soir, à l’Emirates Stadium d’Arsenal. Le champion d’Allemagne en titre, battu à une seule reprise la saison passée, a pris une leçon de football de la part des Gunners, qui avaient déjà annoncé la couleur à la pause avec un 3-0 net et sans bavures.

Des buts de Zintchenko (8e), Trossard (9e) et Jesus (38e) mettaient les Gunners sur orbite. Kai Havertz a un peu plus corsé l’addition en seconde période (65e), avant qu’Adam Hlozek (76e) ne vienne sauver l’honneur des Allemands. « C’est pour nous un signal d’alarme dans la préparation, a prévenu Xabi Alonso. C’était bien en dessous de nos standards, loin de là où nous voulions être. »

