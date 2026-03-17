Pourquoi Bernardo Silva a été expulsé face au Real Madrid

Pas de bras, pas de péno. Alors que Manchester City avait parfaitement entamé son huitième de finale retour face au Real Madrid, Bernardo Silva a été expulsé par Clément Turpin à la 20e minute pour une main dans sa surface.

Une double sanction qui interroge

Si c’est la VAR qui a finalement appelé l’arbitre de la rencontre pour lui indiquer la faute de main du milieu de terrain portugais, en plus d’accorder le penalty, M. Turpin a également dégainé un carton rouge à l’encontre du numéro 20 cityzen, laissant Manchester City en infériorité numérique pour plus d’une heure.

🟥 PENALTY AND A RED CARD FOR BERNARDO SILVA! pic.twitter.com/o7JNr6taVk — Low Res Replays (@LowResReplays) March 17, 2026

Une double sanction liée au fait que la tentative de Vinícius Júnior aurait terminé au fond des filets de Gianluigi Donnarumma sans l’intervention du bras de Silva, bien qu’il ait mis ses mains dans son dos pour défendre. Le geste allant du bras vers le ballon pour le détourner sur le poteau a finalement contraint le corps arbitral à sanctionner durement l’équipe locale. Ce n’était finalement qu’une question de temps pour Vini qui a transformé le penalty lui-même.

Tuto pour sortir par la grande porte en C1.

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