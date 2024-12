Diego Milito devient président du Racing Club

Le Prince étend son territoire.

Au terme d’un suffrage historique en matière de participation des socios du club argentin, Diego Milito est devenu à 45 ans le nouveau président de son club formateur du Racing Club ce dimanche. Avec plus de 60% des voix en sa faveur, l’ancien international argentin (25 sélections) prend donc la tête du club d’Avellaneda, dans la banlieue de Buenos Aires, et succède ainsi à Victor Blanco, à la tête du club depuis plus de dix ans.

En un día histórico, con una participación récord de socios y socias (con 17.090 sufragios, 45,74% del padrón habilitado), Racing Sueña, con el trinomio Diego Milito-Hernán Lacunza-Martín Ferré, se impuso en las elecciones presidenciales a Racing Gana y Avanza (Christian… pic.twitter.com/khARdYNmwd — Racing Club (@RacingClub) December 15, 2024

Ancien chouchou du stade Giuseppe-Meazza, Il Principe (« Le Prince ») avait disputé cinq saisons sous les couleurs de l’Inter Milan, remportant notamment le triplé coupe championnat Ligue des champions en 2010, inscrivant même un doublé en finale de C1 face au Bayern Munich. Le frère de Gabriel était ensuite rentré dans son club de cœur, avant de raccrocher les crampons en 2016 après deux ultimes saisons au sein de La Academia. Diego Milito prend donc les rênes du club ciel et blanc, tout juste vainqueur de la Copa Sudamericana, équivalent de la Ligue Europa sur le Vieux Continent.

Probablement un des joueurs les plus sous-cotés de l’histoire.

