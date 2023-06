Pronostic Racing Club Nublense : Analyse, cotes et prono du match de Copa Libertadores

Le Racing vise la 1re place face à Nublense

En tête de la poule A de la Copa Libertadores, le Racing Club n’est pas encore assuré de terminer premier. Cette position permettrait à son détenteur de disputer le match retour des 8es de finale à domicile. En cas de succès ce jeudi, les partenaires d’Arias assureraient ce fauteuil. Lors de son parcours en Copa, la formation argentine s’est seulement inclinée lors de la dernière journée face à Flamengo (2-1), son plus sérieux rival. Lors du match aller face à Nublense, le Racing Club s’était imposé au Chili (0-2). En championnat, l’équipe dirigée par Fernando Gago se trouve à une décevante 15e place avec 10 points d’avance sur Arsenal Sarandi, premier relégable. Dans cette formation, on retrouve le portier chilien Arias, le Paraguayen Rojas, l’international colombien Cardona, et l’expérimenté attaquant péruvien Paolo Guerrero.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, Nublense a toujours un mince espoir de qualification pour les 8es de finale. Pour cela, les Chiliens doivent s’imposer face au Racing et compter sur une défaite de Flamengo. Jusqu’à présent, la formation chilienne a seulement remporté une rencontre face à la plus faible formation de la poule, les Équatoriens d’Aucas (2-1). Pour aborder cette rencontre face au Racing, Nublense sera certainement un peu court, car le championnat chilien s’est terminé fin mai. En manque de rythme, la formation chilienne pourrait souffrir physiquement face à une équipe du Racing Club engagée pleinement dans son championnat. La formation argentine du Racing Club devrait prendre le dessus sur une équipe de Nublense à court de rythme, et par conséquent consolider sa 1re place de la poule.

► Le pari « victoire Racing Club et plus de 1,5 but » est coté à 1,63 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 163€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « Racing Club gagne de 2 buts ou plus » est coté à 2,28 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 228€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « Rojas buteur » est coté à 2,68 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 268€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Racing Club – Nublense avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de bonus en Freebet avec Unibet

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Racing Club – Nublense encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Drame à Nanterre : bavure policière, bravoure citoyenne