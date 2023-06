Twitter croit savoir que Mbappé va signer au Real Madrid

Kylian Mbappé au Réal Madrid : dernier épisode du feuilleton de la saga en 58 saisons ?

Depuis quelques minutes, tout ce que Twitter contient comme comptes de foot s’excite sur le fait que le PSG et Fiorentino Pérez auraient trouvé un accord pour que l’attaquant français rejoigne le Real Madrid contre 200 millions et 50 de bonus soit, d’après une Texas Instrument 82, un total de 250 millions d’euros. C’est le compte PSG Community qui a lancé la rumeur ce jeudi soir, provoquant diverses réactions et des doutes sur sa fiabilité.

🚨🚨🚨EXCLU @PSGCOMMUNITY_ Kylian Mbappé et le PSG, c’est TERMINÉ! ❌ L’attaquant va rejoindre le Real Madrid dès cet été. L’Émir et Florentino Perez se sont mis d’accord pour un transfert de 250M€ (dont 50M€ de bonus). Toutes les infos exclusives: https://t.co/fTyJEHSpRx ◀️ pic.twitter.com/qWbTkvA5LG — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) June 22, 2023

🚨🚨🚨🚨 Kylian Mbappé 🇫🇷 et le PSG c’est TERMINÉ. L’émir et Florentino Perez se sont mis d’accord autour d’un montant avoisinant les 250M€ (dont 50M€ de bonus) ! 💰💰💰 Kylian Mbappé 🇫🇷 sera un joueur du Real Madrid la saison prochain. 🔚 (@psgcommunity_) pic.twitter.com/ayzJnmZZBJ — 📣 MEGA PSG (@MegaPSG_) June 22, 2023

🚨🚨🚨 Kylian Mbappé 🇫🇷 et le Paris Saint-Germain, c’est TERMINÉ. 👋✈️ ✘ L’Émir et Florentino Pérez se sont mis d’accord pour un transfert de 250M€. ( avec 50M€ de bonus). 💰☑️ [ @psgcommunity_ ] pic.twitter.com/8cmVg5of52 — Paris Galaxy (@ParisGalaxyOff) June 22, 2023

Si sportivement on va prendre un coup, je pense que c’est ce qu’il y a de mieux à faire pour les 2 parties… merci pour tout et bonne chance dans ton nouveau projet ❤️💙 https://t.co/pOZcV2Gfz0 — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) June 22, 2023

Pendant ce temps, l’émission L’Equipe du Soir évoque une offre madrilène de 120 millions. Ce qui resterait une belle affaire financière à un an de la fin du contrat mais qui poserait de nombreuses questions sur les contours du projet parisien pour le mercato et la saison à venir. On saura bien assez vite si c’était du pipeau puisqu’on peut facilement imaginer que le clan Mbappé aura vite fait de poster un message inspiré sur les réseaux pour démentir l’affaire au réveil si besoin.

Ce serait dommage de se priver des deux mois qu’il reste au joueur et aux deux clubs pour faire vibrer Twitter au rythme de nouveaux rebondissements dans cette interminable série.

