Pronostic Angleterre Italie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de l’Euro 2024

L’Angleterre fait un grand pas vers l’Italie

L’affiche de ce groupe C des éliminatoires pour le championnat d’Europe 2024 met aux prises l’Angleterre à l’Italie ce mardi soir. La sélection des Three Lions réalise un parcours sérieux lors de ces qualif’ avec un bilan de 4 succès et un nul lors de son dernier déplacement en Ukraine (1-1). Depuis ce partage des points, les Anglais ont disputé deux rencontres amicales avec un succès en Ecosse (1-3) et un autre la semaine passée face à l’Australie (1-0). Lors de cette dernière rencontre, Gareth Southgate avait aligné une équipe remaniée avec notamment l’attaquant d’Aston Villa, Ollie Watkins. A l’instar de son excellent début de saison, le Villan a été décisif lors de cette rencontre sur un excellent service de son ancien partenaire Jack Grealish. Premier de son groupe des éliminatoires, l’Angleterre ferait un grand pas vers la qualif’ en cas de succès face à l’Italie. Pour cela, Southgate devrait aligner son équipe-type du moment avec les Kane, Rice, Walker, Maguire et l’important Bellingham. Le Madrilène est certainement le meilleur joueur européen du moment, avec de nombreux buts décisifs pour son club mais également en sélection. Mais Kane reste le meilleur buteur (59 buts en 86 sélections).

En face, l’Italie est championne d’Europe en titre mais a manqué les deux derniers Mondiaux. Ces désillusions ont marqué les tifosi italiens qui s’inquiètent aussi du parcours de leur Squadra Azzurra dans ces éliminatoires. En effet, en s’inclinant lors de la 1re journée à domicile face aux Anglais et en étant tenu en échec par la Macédoine du Nord (1-1), les Transalpins se retrouvent à la lutte avec l’Ukraine pour le 2nd ticket qualificatif pour l’Allemagne 2024. Le week-end dernier, l’Italie a fait le nécessaire avant ce déplacement important Outre-Manche en dominant Malte à domicile (4-0) avec notamment un doublé de Berardi et l’ouverture du score de Buonaventura, tous deux auteurs d’un très bon début de saison. Spalletti n’a pas été aidé avec les problèmes de paris illégaux qui ont touché son équipe puisque Tonali et Zaniolo ont été écartés du groupe. L’ancien coach du Napoli devrait s’appuyer sur les Dimarco, Bastoni, Donnarumma, di Lorenzo, Barella ou Frattesi pour ce match face à l’Angleterre, soit une équipe qui semble tout de même un cran-dessous de la sélection anglaise. Au regard de ses dernières performances, l’Angleterre devrait prendre le dessus sur une équipe d’Italie, pas spécialement au mieux.

